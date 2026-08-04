مسعود بزشكيان أكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها في مواجهة الهجمات الأمريكية..

الرئيس الإيراني: لا نرغب في توسيع الحرب أو استمرارها مسعود بزشكيان أكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها في مواجهة الهجمات الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا ترغب في توسيع الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها ستتحرك بكل قوتها للدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في مراسم إطلاق البرنامج الوطني لطب الأسرة بالعاصمة طهران.

وأوضح بزشكيان أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها في مواجهة الهجمات الأمريكية.

وأضاف قائلاً: "سندافع عن وحدة أراضينا بكل قوتنا، لكننا لا نرغب في توسيع الحرب أو استمرارها".

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده "ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال"، إلا أنه عاد، الأحد، وصرح بأنه وافق على إلغاء الضربات مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.