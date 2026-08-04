الرئيس الأرميني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة باشينيان

Gökhan Çeliker, Muhammed Kılıç
04 أغسطس 2026•تحديث: 04 أغسطس 2026
أنقرة/ الأناضول
صادق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على الحكومة الجديدة التي شكَّلها رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
ووفقا لما أوردته وكالة "أرمن برس"، الثلاثاء، وافق خاتشاتوريان على التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها باشينيان، الفائز في الانتخابات.
ولم تشهد الحكومة الجديدة تغييرات لافتة، إذ احتفظ وزير الخارجية أرارات ميرزويان، ووزير الدفاع سورين بابيكيان، ووزيرة الداخلية أربين سركسيان، ووزيرة الصحة أناهيت أفانيسيان، ووزير الاقتصاد غيفورغ بابويان بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
وكانت أرمينيا قد شهدت انتخابات في 7 يونيو/ حزيران الماضي، شارك فيها مليون و476 ألفا و769 ناخبا، بما يعادل 58.9 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين في البلاد.
وفاز حزب "العقد المدني" بقيادة باشينيان بنسبة 49.74 بالمئة من الأصوات، ليحصل على الأغلبية البرلمانية وحق تشكيل الحكومة لولاية جديدة.