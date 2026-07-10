الرئيس الأذربيجاني يستقبل سلجوق بيرقدار في باكو في إطار زيارة يجريها رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية لأذربيجان

باكو/ الأناضول

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة سلجوق بيرقدار في باكو.

جاء ذلك مساء الخميس، في إطار زيارة يجريها بيرقدار لأذربيجان.

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، إنه أطلع الرئيس علييف، خلال اللقاء على المشاريع التي تنفذها شركة "بايكار تكنولوجي" في أذربيجان.

وأضاف: "أتقدم بالشكر على حسن الاستقبال. وأدعو الله أن تدوم وحدتنا وأخوّتنا مع أذربيجان الشقيقة".