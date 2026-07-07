الرئيس أردوغان يلتقي ترامب في أنقرة

[1/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[2/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[3/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[4/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[5/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[6/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[7/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[8/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[9/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[10/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[11/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[12/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

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[14/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[15/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

[16/28] التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة أنقرة. وعقد اللقاء في قاعة كبار الزوار بمطار أنقرة عقب هبوط طائرة الرئيس الأمريكي، ظهر الثلاثاء.

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