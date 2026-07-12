الرئيس التركي قال إن للأمير السابق "إسهام كبير في وصول العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر إلى مستواها الحالي"..

الرئيس أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد الرئيس التركي قال إن للأمير السابق "إسهام كبير في وصول العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر إلى مستواها الحالي"..

أنقرة / الأناضول

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تعزية في وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً.

وقال الرئيس أردوغان في رسالته التي نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية "تلقيت بحزن بالغ نبأ وفاة صديقي العزيز جداً، الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

وأضاف: "أتوجه إلى الله تعالى داعيا بالرحمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي عملت معه على الساحة الدولية خلال فترة رئاستي للوزراء، والذي كان له إسهام كبير في وصول العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والإنسانية والثقافية بين تركيا ودولة قطر إلى مستواها الحالي، والذي شهدت شخصياً جهوده المخلصة من أجل سلام العالم الإسلامي واستقرار منطقتنا ورفاهية الشعب القطري".

وتابع الرئيس التركي: "أتقدم، باسمي وباسم عائلتي وشعبي، بأحر التعازي إلى أخي العزيز أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة الأمير الوالد الراحل، وإلى الشعب القطري الصديق والشقيق، وإلى العالم الإسلامي".

وأعلنت قطر، صباح الأحد، وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وفي 25 يونيو/ حزيران 2013 سلّم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.

