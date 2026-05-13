الرئيس أردوغان يصل كازاخستان للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفي قمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية

أستانا / الأناضول

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفي قمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية.

وذكر مراسل الأناضول، أن طائرة الرئيس أردوغان حطت في مطار نورسلطان نزارباييف الدولي، وكان في مقدمة مستقبليه مع عقيلته السيدة أمينة أردوغان، نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، وسفير أنقرة في أستانا مصطفى كابوجو.

ودخل أردوغان وتوكاييف إلى قاعة الشرف في المطار، رفقة أطفال يحملون أعلام تركيا وكازاخستان.

فيما رافقت طائرات حربية كازاخية طائرة الرئيس أردوغان أثناء هبوطها في المطار، ترحيبا بقدومه، كما حلقت مروحيتان فوق المطار رافعتين العلمين التركي والكازاخي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى جانب عقيلته أمينة أردوغان، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والتربية يوسف تكين، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافقه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) كورشاد زورلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.



