الرئيس أردوغان يزور كازاخستان الأربعاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان غدا الأربعاء، تلبية لدعوة من نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء خلال الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتوجه الأربعاء إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظيره الكازاخستاني، وأنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في العاصمة أستانا.

وأضاف أنه سيتوجه إلى مدينة تركستان الكازاخستانية، الجمعة، للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.