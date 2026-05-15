الرئيس أردوغان يزور ضريح المتصوف يسوي بكازاخستان في إطار مشاركته بقمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة تركستان الكازاخية

تركستان/ الأناضول

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي، ومركز "سابار" السياحي، في مدينة تركستان جنوبي كازاخستان.

وجاءت زيارة الرئيس أردوغان، في إطار مشاركته بقمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية، في مدينة تركستان.

ورافق أردوغان، في زيارته، كل من نظرائه الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، والأذربيجاني إلهام علييف، والقرغيزي صدر جاباروف، والقبرصي التركي طوفان أرهورمان.

وخلال زيارته، اطلع أردوغان، على عمل فني للخطاط أحمد قره حصار، مشيرا إلى أن النسخة الأصلية من هذا العمل موجودة في متحف طوب قابي بإسطنبول.

كما زار الرئيس التركي رفقة نظرائه مركز "سابار" السياحي، حيث تلقوا معلومات حول الأعمال والمعروضات الموجودة فيه.

ويعتبر خوجة أحمد يسوي، مؤسس الطريقة الصوفية المعروفة بـ"اليسوية"، وأول شاعر اشتهر بالكتابة باللهجة التركية المحلية.

وعرف عنه صلاحه الديني، وتلقّى عدد من المشايخ، من أنحاء آسيا الوسطى، الدروس الدينية على يديه.

وفي 2002، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، ضريح خوجة أحمد يسوي، بتركستان على أنه "أثر تاريخي عالمي".