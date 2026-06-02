الرئيس أردوغان أشار إلى أن عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا تتواصل من خلال خطوات تهدف إلى بدء التجارة المباشرة بين البلدين..

الرئيس أردوغان وباشينيان يبحثان مسار تطبيع العلاقات الثنائية الرئيس أردوغان أشار إلى أن عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا تتواصل من خلال خطوات تهدف إلى بدء التجارة المباشرة بين البلدين..

أنقرة/الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي الثلاثاء مسار تطبيع العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية.

جاء ذلك بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حول الاتصال الهاتفي بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني.

وحسب البيان هنأ باشينيان الرئيس أردوغان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاتصال أشار الرئيس أردوغان إلى أن عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا تتواصل من خلال خطوات تهدف إلى بدء التجارة المباشرة بين البلدين.

كما أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهودا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن بلاده ستواصل دعم جميع الخطوات التي تُتخذ في هذا الاتجاه.