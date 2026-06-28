الرئيس أردوغان: "العدالة والتنمية" أمل الأمة الإسلامية

[1/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[2/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[3/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[4/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[5/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[6/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[7/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).

[8/8] قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن حزبه "العدالة والتنمية" يشكل أملا للأمة الإسلامية بأسرها، وليس لشعبه فحسب. جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام "الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ33 لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بولاية صقاريا (شمال غرب).