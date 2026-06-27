الرئيس أردوغان: الصهيونية تستهدفنا جميعا ونكافح ضدها لبقاء دولتنا

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع"، لا تستهدفه فقط شخصيا ولا حزب العدالة والتنمية ولا "تحالف الجمهور" فحسب، بل تستهدف الجميع في تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال فعالية لحزبه العدالة والتنمية في ولاية صقاريا، شمال غربي البلاد.

وأضاف: "عندما نكافح ضد الصهيونية فإننا لا نخوض ذلك من أجل أنفسنا أو لمصلحة شخصية بل من أجل بقاء دولتنا وشعبنا بأسره".

يتبع///