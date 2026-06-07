جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان ومنتدى "صفر نفايات 2026" الذي جرى تنظيمه بتنسيق من مؤسسة "صفر نفايات" في إسطنبول.

الرئيس أردوغان: الدول الأكثر تسببا في أزمة المناخ هي الأقل تأثرا منها جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان ومنتدى "صفر نفايات 2026" الذي جرى تنظيمه بتنسيق من مؤسسة "صفر نفايات" في إسطنبول.

إسطنبول/ الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- أزمة المناخ مشكلة خطيرة تهدد البشرية جمعاء شأنها شأن الحروب والأوبئة العالمية

- مشاريع مبادرة "صفر نفايات" ساهمت بـ365 مليار ليرة في اقتصاد تركيا

- مبادرة "صفر نفايات" تحولت إلى حركة بيئية عالمية معترف بها أمميا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدول الأكثر تسببا في تعمّق أزمة المناخ هي نفسها الدول الأقل تأثرا من هذه الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان ومنتدى "صفر نفايات 2026" الذي جرى تنظيمه بتنسيق من مؤسسة "صفر نفايات" في إسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن أزمة المناخ مشكلة خطيرة تهدد البشرية جمعاء، شأنها شأن الحروب والأوبئة العالمية.

وأضاف: "نعيش في مرحلة تُسرّع فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة وتيرة الإنتاج بينما تضر تقاليد الاستهلاك غير الواعية بالطبيعة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن مبادرة "صفر نفايات" التي تقودها عقيلته أمينة أردوغان، تحولت إلى حركة بيئية عالمية معترف بها من الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن مشاريع مبادرة "صفر نفايات" ساهمت بـ365 مليار ليرة في اقتصاد تركيا (نحو 800 مليون دولار).

وأكد أردوغان، أن تركيا وفرت بفضل المبادرة، 2 تريليون لتر من المياه، و270 مليار كيلوواط ساعي من الطاقة، و60 مليار لتر من النفط، و390 مليون متر مكعب من مساحة تخزين النفايات.

وصرح بأن تركيا تسعى لرفع نسبة إعادة التدوير إلى 70 بالمئة بحلول عام 2053 بعد أن كانت 13 بالمئة فقط عام 2017.

وأوضح أردوغان أن منتدى "صفر نفايات الذي استضافته إسطنبول بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص، يُعد مؤشرا واضحا على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه تركيا في مجال الدبلوماسية البيئية.

واستطرد: "أتمنى أن يحقق المنتدى نتائج مثمرة، حيث ناقش العديد من القضايا المهمة، من الاقتصاد إلى نماذج الإنتاج الصديقة للمناخ، ومن تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية إلى كفاءة استخدام الموارد".

ووجه الشكر إلى مؤسسة "صفر نفايات" والوزارات التركية وسائر المؤسسات والجهات التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث الشامل.

وأشار أردوغان إلى أن المنتدى لم يقتصر على النقاشات النظرية، بل ركز على تقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق والقياس.

وقال: "أؤمن من القلب بأن منتدى صفر نفايات، بما يتمتع به من نطاق واسع ومنهجية ومضمون، سيُحوّل الإمكانات القائمة إلى واقع ملموس، وسيجمع بين الفكر والعمل".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تفضي الوثيقة المشتركة والإعلان الختامي الصادران للمنتدى إلى نتائج إيجابية وخطوات جديدة في مجالي البيئة والمناخ.