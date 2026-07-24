حذرت من جر المنطقة إلى تداعيات خطيرة، عقب مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 7 واعتقال 11 في اعتداءات للجيش والمستوطنين طالت 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة

الرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار حذرت من جر المنطقة إلى تداعيات خطيرة، عقب مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 7 واعتقال 11 في اعتداءات للجيش والمستوطنين طالت 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة

رام الله/ حسني نديم / الأناضول

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن قرار حكومة إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية المحتلة قد يفجر الأوضاع ويجر المنطقة بأكملها إلى تداعيات خطيرة، مطالبة واشنطن بالتدخل لإلزام تل أبيب بوقفها.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجمعة، عقب مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 7 على الأقل واعتقال 11، في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي طالت 16 موقعا في 6 محافظات بالضفة الغربية.

وبدأت اعتداءات الجمعة في محافظة نابلس بهجوم صباحي شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على بلدة تل، وأسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين.

وقُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وعقب أحداث تل قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية.

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة، وفرض حصارا على مدينة نابلس وبلدات محيطة بها.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن أحدث الاعتداءات تمثلت في مقتل 4 فلسطينيين من عائلة وإصابة آخرين بجروح خطيرة في بلدة تل.

وأضافت أن الهجوم أعقبته اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدات وقرى عوريف وصرّة وإماتين وفرعتا وأمريحة ومسافر يطا.

كما شملت الاعتداءات اقتحام مستشفى نابلس التخصصي، وترهيب الطواقم الطبية والمرضى والمواطنين والاعتداء عليهم، واحتجاز فلسطينيين.

وأدانت الرئاسة قرارات نتنياهو وكاتس التي أعقبت أحداث تل، وتشمل تسريع إنشاء بؤر استيطانية وتشريع القائم منها، وتعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة، وتكثيف عمليات المداهمة، وفرض قيود وحصار على نابلس ومحيطها.

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا".

وقالت إن 87 فلسطينيا قُتلوا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 21 برصاص مستوطنين إسرائيليين.

واتهمت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية بتوفير "الدعم المالي والسياسي" للمستوطنين، بهدف تصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وتنفيذ مخطط للتهجير القسري.

وحذرت من أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات يدفع الضفة الغربية نحو "الانفجار"، في إطار مخططات إسرائيلية لفرض واقع استيطاني جديد.

وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف التصعيد واعتداءات المستوطنين، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن "سيجر المنطقة بأكملها إلى تداعيات لا تُحمد عقباها".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف التصعيد الإسرائيلي وتوفير الحماية للفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن مقتل 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.