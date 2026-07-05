- مشاركة 32 رئيس دولة وحكومة ونحو 100 وزير، وتخصيص أكثر من 56 ألف عنصر لتأمين الفعاليات..

الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو - مشاركة 32 رئيس دولة وحكومة ونحو 100 وزير، وتخصيص أكثر من 56 ألف عنصر لتأمين الفعاليات..

أنقرة / الأناضول



أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عن تفاصيل المشاركين والإجراءات الأمنية والتغطية الإعلامية والتنظيمية الخاصة بـ"القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، المقررة في العاصمة أنقرة.

وذكرت في منشور أرفقته بـ"إنفوغراف" تعريفي على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية أن القمة ستُعقد يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري في المجمع الرئاسي بأنقرة، مؤكدة أن البلاد ستستضيف واحدة من أكثر قمم الناتو شمولا في تاريخ الحلف.

ووفقا للبيانات الرسمية، ستجمع القمة التاريخية رؤساء دول وحكومات 32 دولة عضو، إلى جانب عدد كبير من القادة المدعوين، وما يقرب من 100 وزير، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية.

وعلى الصعيد اللوجستي، تقرر تخصيص 3 مطارات لخدمة الوفود والمشاركين في القمة.

أما على الصعيد الأمني، فسيشارك في تأمين القمة 56 ألفا و288 عنصر أمن موزعين على النحو التالي: 48 ألفا و841 من أفراد سلك الشرطة و7 آلاف و447 من عناصر قوات الدرك (الجندرمة) و639 من موظفي وكوادر الأمن السيبراني.

تغطية إعلامية عالمية ومكثفة

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، ستتولى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، بالتنسيق مع دائرة الاتصال، نقل فعاليات القمة إلى العالم عبر تخصيص 96 كاميرا، و18 عربة بث مباشر، وتغطية حية تشمل 26 موقعا مختلفا.

ومن المتوقع أن يتابع أعمال القمة نحو 3 آلاف صحفي وإعلامي، حيث تم اعتماد "مكتبة الشعب الرئاسية" لتكون مركزا إعلاميا طوال فترة الانعقاد.



ويضم المركز 1800 مساحة عمل مخصصة للصحفيين و40 غرفة مونتاج وتجهيز فني وأكثر من 100 نقطة مجهزة للبث المباشر.

وأشارت دائرة الاتصال إلى أنه سيتم، على هامش القمة، تنظيم طيف واسع من الندوات، وورش العمل، والفعاليات المصاحبة لأعمال وجلسات القمة الرسمية.