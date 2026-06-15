الذهب يقفز 3 بالمئة إلى 4370 دولارا للأونصة إثر تفاهم واشنطن وطهران

الرباط / الأناضول



قفزت أسعار الذهب، الاثنين، أكثر من 3 بالمئة إلى 4370 دولارا للأونصة، في أعقاب الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب.

وصل سعر المعدن الأصفر بحلول الساعة 14:00 ت.غ. إلى 4370 دولارا للأونصة مرتفعا بنحو 3.1 بالمئة، حسب تداولات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب انفراج للأسواق إثر الاتفاق الأمريكي الإيراني، بعد تقلب حاد للأسواق.

ومن المنتظر أن تشهد الأسواق العالمية انفراجات بعد تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم عالميا.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على الجبهات كافة وضمنها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيعه في سويسرا الجمعة المقبلة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.