زاد 1.9 بالمئة، وسط أنباء عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

الذهب يرتفع إلى 4166 دولارا للأونصة عند أعلى مستوى منذ أكثر من شهر زاد 1.9 بالمئة، وسط أنباء عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

الرباط/ الأناضول

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى 4169 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، وسط أنباء عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 10.30 ت.غ، زاد سعر المعدن الأصفر 1.9 بالمئة إلى 4169 دولارا للأونصة.

وتتزايد منذ فترة الأنباء عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

كما سجل مؤشر الدولار انخفاضا طفيفا إلى ما دون 100 نقطة، مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية.

وسجلت الفضة ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 بالمئة إلى 61 دولارا للأونصة.

وشملت سلسلة الارتفاعات أيضا البلاتين، الذي صعد 0.5 بالمئة إلى 1752 دولارا للأونصة.

والأربعاء، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ"ضربة قوية" في حال رفضت إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي "قريبا جدا".

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نُجري محادثات جيدة للغاية... هم (الإيرانيون) يريدون التوصل إلى اتفاق. سنرى ما سيحدث".

وأعلنت الوساطة الباكستانية والقطرية، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات بين طهران وواشنطن بلغت "مرحلة متقدمة"، وتقترب من صياغة نهائية لوثيقة اتفاق مأمول.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، إحراز تقدم في المباحثات الفنية والسياسية مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في المضيق.

وتتقاسم إيران وسلطنة عُمان السيادة القانونية والجغرافية على مضيق هرمز وممراته الملاحية.