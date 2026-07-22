مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان قال للأناضول إن الجهاز لا يملك الإمكانات الكافية لمواجهة حجم المهام، إذ توجد مركبات متوقفة عن العمل وأخرى دمرتها إسرائيل خلال الحرب..

الدفاع المدني بغزة: مستوى الاستجابة الإنسانية لا يتجاوز 25 بالمئة مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان قال للأناضول إن الجهاز لا يملك الإمكانات الكافية لمواجهة حجم المهام، إذ توجد مركبات متوقفة عن العمل وأخرى دمرتها إسرائيل خلال الحرب..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قال مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، رائد الدهشان، الأربعاء، إن "مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة لا يتجاوز 25 بالمئة"، بسبب توقف أحد مراكزه عن العمل، وتعطل مركباته، والنقص الحاد في المعدات وقطع الغيار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لمراسل الأناضول، على هامش مؤتمر صحفي عقده الدفاع المدني أمام منزل عائلة المصري في منطقة الصبرة بمدينة غزة، التي قُتل أفرادها حرقا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم فجر الثلاثاء.

وأوضح الدهشان أن مركز الدفاع المدني في منطقة الرمال متوقف عن العمل منذ نحو شهر، بعد تعطل سيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التابعة له، ما حرم مناطق واسعة من خدمات الجهاز، وأخر وصول الطواقم إلى مواقع الاستغاثة.

وحذر من أن تأخر فرق الإطفاء والإنقاذ يقلل فرص نجاة المدنيين، لافتا إلى أن محدودية عدد المركبات تحول دون التعامل مع أكثر من مهمة في الوقت نفسه، في ظل تكرار استهداف المنازل وتعدد البلاغات.

وأضاف أن الجهاز "لا يملك الإمكانات الكافية" لمواجهة حجم المهام، إذ توجد مركبات متوقفة عن العمل، وأخرى دمرتها إسرائيل خلال الحرب، فضلا عن النقص في المعدات الشخصية وملابس الحماية، فيما قُتل أكثر من 140 من عناصر الدفاع المدني.

وقال إن الطواقم "تعمل أحيانا باليد الفارغة"، وإن إصلاح المركبات يتطلب تكاليف مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، داعيا المؤسسات الدولية والجهات الإنسانية والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى توفير المعدات والآليات اللازمة.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان من المفترض أن تسمح تل أبيب بإدخال المعدات والآليات الثقيلة، إلا أنها تنصلت من ذلك، وفق جهات حكومية وفصائل فلسطينية في القطاع.

كما تنصلت إسرائيل من التزامات أخرى نص عليها الاتفاق، من بينها وقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

وعن عائلة المصري، قال الدهشان إن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى المكان بينما كانت النيران لا تزال مشتعلة، وانتشلت جثامين أفراد الأسرة متفحمة من تحت الأنقاض.

وأضاف: "كان أطفال العائلة يصرخون من تحت الركام في بداية الحريق، لكن بعد فترة قصيرة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، قضت عليهم النيران".

واعتبر أن استهداف المنازل المدنية والتسبب في احتراق سكانها يمثل "جريمة يجب المحاسبة عليها ومعاقبة مرتكبيها"، مؤكدا أن الجهاز يمتلك الكوادر البشرية، لكنه يفتقر إلى المركبات والوسائل اللازمة للوصول إلى أماكن الحوادث.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الأربعاء عن مقتل 1180 فلسطينيا وإصابة 3810 آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

