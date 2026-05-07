الخطوط الجوية العراقية تُدشن خطا مباشرا بين كركوك وإسطنبول سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 17 مايو الجاري..

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، إطلاق رحلات مباشرة ومنتظمة تربط بين مدينتي كركوك شمالي العراق وإسطنبول التركية اعتباراً من 17 مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك وفق بيان للناقل الوطني العراقي عبر قناته على منصة "تلغرام"، قال فيه: "الخطوط الجوية العراقية تُحلّق بكم مباشرة من كركوك إلى إسطنبول".

وبحسب الجدول التشغيلي المعلن، سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعياً من مطار كركوك الدولي إلى إسطنبول، وذلك أيام الأحد، والاثنين والأربعاء والجمعة.

وتُسير الشركة حالياً عشرات الرحلات الأسبوعية من مطارات بغداد، والبصرة، والنجف، وأربيل، والسليمانية باتجاه المطارات التركية الرئيسية، بالإضافة إلى الوجهات الموسمية مثل أنقرة وأنطاليا.

وتعتبر تركيا شريكاً تجارياً أساسياً للعراق، حيث تلعب دوراً محورياً في حركة التجارة والنقل عبر ممرات برية وجوية حيوية تربط الأسواق الإقليمية ببعضها البعض.

كما يسعى البلدان باستمرار إلى تعزيز آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والموارد المائية، والأمن، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في قطاع البنية التحتية.

ويمثل استقرار هذه العلاقة وتطورها ركيزة أساسية للأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات الشعبين الجارين.