الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على "اتهامات أمنية"

Mustafa Melih Ahıshalı, Muhammed Kılıç
09 يوليو 2026•تحديث: 09 يوليو 2026
إسطنبول / الأناضول
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، السفير البريطاني لدى طهران هيوغو شورتر إلى مقرها، للاحتجاج على ما وصفته بـ"اتهامات أمنية" وجهها مسؤولون بريطانيون لإيران.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن مدير عام شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، علي رضا يوسفي، سلّم السفير البريطاني مذكرة احتجاج رسمية تتضمن اعتراض طهران على الموقف البريطاني.
وقال يوسفي: "هذه الاتهامات ما هي إلا محاولة للتهرب من المساءلة عن سلوك بريطانيا التخريبي، الذي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي"، بحسب الوكالة.
وكانت بريطانيا استدعت الثلاثاء، القائم بأعمال طهران في لندن، على خلفية سجن مواطنين رومانيين مرتبطين بحادثة طعن صحفي بريطاني من أصل إيراني بالعام 2024، وقالت السلطات البريطانية إن عملية الطعن "نفذت لصالح الدولة الإيرانية".