لندن كانت استدعت القائم بأعمال طهران لديها على خلفية طعن صحفي بريطاني من أصل إيراني بالعام 2024

الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على "اتهامات أمنية" لندن كانت استدعت القائم بأعمال طهران لديها على خلفية طعن صحفي بريطاني من أصل إيراني بالعام 2024

إسطنبول / الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، السفير البريطاني لدى طهران هيوغو شورتر إلى مقرها، للاحتجاج على ما وصفته بـ"اتهامات أمنية" وجهها مسؤولون بريطانيون لإيران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن مدير عام شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، علي رضا يوسفي، سلّم السفير البريطاني مذكرة احتجاج رسمية تتضمن اعتراض طهران على الموقف البريطاني.

وقال يوسفي: "هذه الاتهامات ما هي إلا محاولة للتهرب من المساءلة عن سلوك بريطانيا التخريبي، الذي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي"، بحسب الوكالة.

وكانت بريطانيا استدعت الثلاثاء، القائم بأعمال طهران في لندن، على خلفية سجن مواطنين رومانيين مرتبطين بحادثة طعن صحفي بريطاني من أصل إيراني بالعام 2024، وقالت السلطات البريطانية إن عملية الطعن "نفذت لصالح الدولة الإيرانية".