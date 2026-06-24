عقب نحو 4 أشهر من إغلاق السفارة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

الخارجية الأمريكية تعلن استئناف العمل بسفارة واشنطن لدى الكويت عقب نحو 4 أشهر من إغلاق السفارة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، استئناف عمل سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت اعتبارا من اليوم.

وفي منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قالت وزارة الخارجية، إن "العلم الأمريكي يرفرف مجددا فوق مدينة الكويت".

وأضافت أن سفارة الولايات المتحدة في الكويت "استأنفت عملياتها الرسمية اعتبارا من 24 يونيو/ حزيران الجاري (اليوم)".

ويأتي ذلك عقب نحو 4 أشهر من إغلاق السفارة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026.

ويأتي الإعلان بينما يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين والإمارات خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

وقبل ساعات، بحث أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع روبيو، العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لجهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفي أبوظبي، بحث روبيو، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي 18 يونيو 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.