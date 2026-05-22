الخارجية الأمريكية تصدق على صفقة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بقيمة 108.1 ملايين دولار حيث يتعين على الكونغرس أيضا التصديق لإتمام الصفقة

أنقرة / الأناضول

صدقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لتعزيز أنظمة صواريخ "هوك" لدى أوكرانيا بقيمة 108.1 ملايين دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، إن الصفقة تشمل مقطورات لنقل منظومات "هوك"، وتعديلات مهمة، وقطع غيار، وملحقات، فضلا عن خدمات الصيانة والدعم الفني.

وأكد البيان أن حزمة المبيعات هذه ستساهم في تطوير قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وبعد موافقة وزارة الخارجية، يتعين على الكونغرس الأمريكي أيضا التصديق لإتمام الصفقة.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من تقارير لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في سبتمبر/ أيلول 2023، قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات للجيش الأوكراني بقيمة 29.8 مليار دولار في العام الأول للحرب مع روسيا.

ووفق تقرير للبنتاغون في 7 سبتمبر 2023، تضم المساعدات أنظمة وأسلحة متعددة أبرزها نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، ونظام الدفاع الجوي "هوك" وصواريخه، وأكثر من 500 مركبة ضد كمائن الألغام، و186 مركبة مشاة قتالية مدرعة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في شؤونها.