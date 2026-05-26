الخارجية الألمانية تستدعي سفير روسيا في برلين بعد طلب موسكو إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية من العاصمة الأوكرانية كييف..

برلين/الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي سيرغي نيتشاييف على خلفية دعوة موسكو البعثة الدبلوماسية بسفارة برلين إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الخارجية الألمانية في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إلى طلب موسكو إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية من العاصمة الأوكرانية كييف.

وجاء في التدوينة: "الهجمات على المستشفيات والمدارس واستوديوهات التلفزيون، والدعوات الموجهة إلى سفارتنا لمغادرة كييف... بهذا تنتهج روسيا مسار التهديد والإرهاب وتصعيد التوتر. ولذلك قمنا اليوم باستدعاء السفير الروسي."

وأوضحت الخارجية أنها أبلغت السفير الروسي بأن "التهديدات لن تنجح في ترهيب ألمانيا" وقالت: "لن يتمكنوا من ترهيبنا بالتهديدات، وسنواصل تقديم دعم قوي لأوكرانيا."

وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، قد أعلنت اليوم الثلاثاء في بروكسل أن القائم بالأعمال الروسي استُدعي أيضا بعد أن أعلنت روسيا عزمها شن "ضربات ممنهجة" على العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستشن هجمات "ممنهجة" على منشآت الصناعات العسكرية ومراكز اتخاذ القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية.

ودعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية إلى مغادرة كييف فورًا، كما طالبت المواطنين الأوكرانيين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والمباني الحكومية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في شؤونها.