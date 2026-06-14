"الحوثي": إسرائيل لن تحقق مخططاتها في الصومال وسنقف لها بالمرصاد الجماعة أدانت زيارة رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي إلى إسرائيل وطالبت بموقف عربي "يتجاوز مربع الإدانة"

اليمن/ الأناضول



قالت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، إنها ستقف لإسرائيل "بالمرصاد" ضد مخططاتها في الصومال والقرن الإفريقي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرته وكالة الأنباء (سبأ) في نسختها التابعة للجماعة.

وأدان البيان، "زيارة ما يسمى برئيس إقليم أرض الصومال إلى كيان العدو الإسرائيلي".

​​​​​​​وفي وقت سابق الأحد، وصل رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، إلى إسرائيل في أول زيارة من نوعها، حيث سيفتتح سفارة للإقليم في مدينة القدس الغربية، وفق إعلام إسرائيلي.

وشدد البيان الحوثي أنه "على من يزور ويصافح ويعترف بمجرمي الحرب الصهاينة الملطخةً أيديهم بدماء الأشقاء العرب في فلسطين ولبنان وإيران واليمن ومن يكنون العداء للأمة الإسلامية ومقدساتها أن يشعر بالعار والخجل".

وأضاف أن "كيان العدو الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق مخططاته الخبيثة في الصومال والقرن الإفريقي، وأن اليمن سيكون له بالمرصاد".

واعتبرت الجماعة أن "قرب هرجيسا (مركز الإقليم الانفصالي) من كيان العدو الإسرائيلي المحتل لن يزيدها إلا بُعدًا عن محيطها العربي وأمتها الإسلامية ولن يحقق لها هدفاً أو يلبي لها غاية".

وطالبت الجماعة "بموقف عربي يتجاوز مربع الإدانة ويتخذ مواقف ملموسة لوقف هذه الخطوات المشينة الصادرة عن هرجيسا" .

وأعربت عن "وقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لمواجهة المشروع الصهيوني الخبيث الذي يستهدف الصومال والقرن الإفريقي والمنطقة برمتها".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن جماعته "جادة" في استهداف أي تمركز إسرائيلي في ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

وقبل ساعات، نشر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صور بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، وقال: "أهلا وسهلا برئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عبد الله، في إسرائيل".

وزعم هرتسوغ، أن الزيارة "تُجسّد الإمكانات الهائلة للشراكة الجديدة بين بلدينا".

وتشمل الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها، وستستمر يومين، لقاءات مع هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الرسمية والاقتصادية، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن الزيارة تُختتم الاثنين "بافتتاح سفارة أرض الصومال في القدس".

​​​​​​​وفي 18 مايو/ أيار الماضي، قدَّم محمد حاجي، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي كأول سفير للإقليم الانفصالي غير المعترف به دوليا.

وقبلها أعلنت إسرائيل في 15 أبريل/ نيسان، تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير لها "غير مقيم" في الإقليم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025 اعترفت إسرائيل بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضه الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف لم يحظ الإقليم منذ إعلانه انفصاله عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثار الاعتراف الإسرائيلي تحذيرات من احتمال أن تسعى تل أبيب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، إليه في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر، رفضها أي عمليات تهجير إليها.