الحكومة الإسرائيلية تصدق على ميزانية لشق طرق استيطانية بالضفة

القدس / الأناضول

صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية بقيمة 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين: "وافقت الحكومة على ميزانية تزيد عن مليار شيكل (حوالي 270 مليون دولار أمريكي) لإنشاء طرق تربط المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية".

ونقلت عن بيان أصدرته الحكومة أنه "في المرحلة الأولى سيتم تخصيص حوالي 3 ملايين شيكل (نحو مليون دولار) لوضع الخطة وإنجاز أعمال التصميم الأولية، التي ستُعرض على الحكومة للموافقة عليها خلال 45 يومًا".

وأضافت: "أوضح البيان أن تمويل أعمال التطوير سيُقدّم كمخصص إضافي من ميزانية وزارة المالية".

ولم يوضح البيان المواقع التي سيجري شق الطرق فيها.

ويأتي القرار مع تسارع النشاط الاستيطاني منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهامها نهاية العام 2022، حيث شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توسعا كبيرا في بناء المستوطنات.

ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 750 ألفا، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، وفق تقديرات فلسطينية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف ومئة فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا، إضافة إلى اعتقالات واسعة، وفق بيانات فلسطينية.

