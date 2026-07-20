حسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)..

الحصار الأمريكي على إيران.. تغيير مسار 7 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)..

أنقرة / الأناضول



أعلن الجيش الأمريكي أنه تم تغيير مسارات 7 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة "وإخراجها من الخدمة"، وذلك في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بيانا بهذا الشأن، الاثنين، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن السفينة الهجومية البرمائية التابعة للبحرية الأمريكية "يو إس إس بوكسر (USS Boxer LHD 4)" تدعم العمليات الجوية ليلا ونهارا من بحر العرب.

وأكد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، موضحا: "لغاية 20 يوليو/تموز، أعاد الجيش الأمريكي توجيه 7 سفن تجارية، وحيّد سفينة واحدة (أخرجها من الخدمة) لمنع دخولها أو خروجها من الموانئ الإيرانية".

كما تضمن منشور "سنتكوم" صوراً للقطع والعناصر العسكرية الأمريكية التي شاركت في العمليات خلال أداء المهمة.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي، والذي يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.

وأدى التصعيد إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الطيران، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية، وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.