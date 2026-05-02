وفقا لتعليمات المرشد مجتبى خامنئي، دون أن يكشف تفاصيل هذه القواعد الجديدة...

الحرس الثوري يتحدث عن فرض "قواعد جديدة" في إدارة مضيق هرمز وفقا لتعليمات المرشد مجتبى خامنئي، دون أن يكشف تفاصيل هذه القواعد الجديدة...

طهران/ الأناضول



أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني فرضها تطبيق "قواعد جديدة" لإدارة الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك وفقا لتعليمات المرشد مجتبى خامنئي.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن "القواعد الجديدة" تتضمن كيفية إدارة إيران للخليج العربي ومضيق هرمز.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، ستعمل بفضل "سيطرتها وهيمنتها" على خط ساحلي يبلغ طوله ألفي كيلومتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، على جعل هذه المنطقة المائية "مكانا آمنا ومريحا" للشعب الإيراني.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية بشأن "القواعد الجديدة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، وضمن ردها أعلنت طهران في 2 مارس/ آذار الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

وفي سياق آخر، اتهم محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد العام السابق للحرس الثوري، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأنه "يفتقر إلى الخبرة والمعرفة".

وقال رضائي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "الولايات المتحدة ستتعلم الكثير من الدروس في الخليج وبحر عُمان".

وأضاف أن هيغسيث لو لم يكن "عديم الخبرة والمعرفة، وكان على دراية بالجغرافيا وتعقيدات إيران والخليج ومضيق هرمز، لما كان قد أدخل الجيش الأمريكي اليوم في مستنقع لا يستطيع التقدم فيه ولا التراجع".

والجمعة، نقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول مطّلع، قوله إن مسؤولي "البنتاغون" ذكروا خلال إفاداتهم هذا الأسبوع أمام الكونغرس أن تكلفة العملية تبلغ نحو 25 مليار دولار، إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فنّد هذه الأرقام وقال إن التكلفة المباشرة والحقيقية تبلغ قرابة 100 مليار دولار.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.