الحرس الثوري الإيراني ينفي ادعاءات مرور سفن أمريكية من هرمز الحرس الثوري في بيان:" "مزاعم المسؤولين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"..

طهران/الأناضول

نفى الحرس الثوري الإيراني ادعاءات للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشأن مرور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك بحسب مع نقله التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري حول حركة العبور في مضيق هرمز.

ونفى البيان عبور أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة، وجاء فيه :"مزاعم المسؤولين الأمريكيين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

كما تضمن البيان تحذيرا من أن السفن التي تخالف القواعد التي أعلنتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستواجه مخاطر، وسيتم إيقافها من قبل القوات الإيرانية.

وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج، وادعت أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح كخطوة أولى في هذا المسار".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.