طهران / الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن 25 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط الحصار الأمريكي.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، قالت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، إن 25 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وأخرى تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة تحت تنسيق وحماية منها.

وكانت إيران أعلنت الجمعة عبور 35 سفينة تجارية من المضيق خلال 24 ساعة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.