الحرس الثوري قال إن مداخل ومخارج مضيق هرمز محددة بوضوح وتخضع لسيطرتنا المطلقة أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة..

الحرس الثوري الإيراني يحذر من استخدام المسارات البديلة في مضيق هرمز الحرس الثوري قال إن مداخل ومخارج مضيق هرمز محددة بوضوح وتخضع لسيطرتنا المطلقة أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة..

إيران / الأناضول

حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، من استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لذلك قد تترتب عليها "عواقب لا يمكن تداركها".

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال البيان: "إن مداخل ومخارج مضيق هرمز محددة بوضوح وتخضع لسيطرتنا المطلقة، أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة".

وأضاف: "نحذر من أن استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها".

ويأتي هذا التحذير بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتبارا من هذه اللحظة، إذا أطلقت جمهورية إيران الإسلامية النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا أو محطة لتوليد الطاقة، بما في ذلك تلك الواقعة داخل العاصمة طهران أو بالقرب منها".

وتأتي تصريحات ترامب عقب إعلانه مقتل ثلاثة جنود أمريكيين إضافيين في هجمات قال إن إيران شنتها خلال الأيام الماضية على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، ما يرفع إجمالي قتلى الجيش الأمريكي في التصعيد الجاري مع إيران إلى 18 جنديا.