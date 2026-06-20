الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن من الاقتراب من مضيق هرمز

طهران / الأناضول

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، توجيه تحذير إلى السفن بعدم الاقتراب من مضيق هرمز أو محاولة عبوره.

وقالت قيادة القوات البحرية، في بيان، إنها أصدرت التحذير عقب إعلان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة، بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها في الاتفاق واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف البيان أن السفن التي تقترب من المضيق قد تتعرض لخطر على سلامتها، مشدداً على ضرورة عدم دخول المنطقة أو الاقتراب منها.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، عزمها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في التفاهم المبرم بين الجانبين، واستمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المتوقع، عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن يبدأ الطرفان خلال فترة قصيرة مفاوضات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

