بيان للحرس الثوري حذر من أن استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تطورات أكبر تؤثر في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية..

الحرس الثوري الإيراني: فتح مضيق هرمز مرهون بوقف التدخلات الأمريكية بيان للحرس الثوري حذر من أن استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تطورات أكبر تؤثر في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية هو توقف الجيش الأمريكي عن تدخلاته في المضيق، واحترام سيادة الدول الساحلية على مياهها الإقليمية.

وحذر من أن استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تطورات أكبر تؤثر في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري.

وأفاد البيان بأن الحرس الثوري استهدف الليلة الماضية منشآت وبنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي في منطقة الجفير بالبحرين، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية.

وأضاف أنه استهدف أيضا رادار "إف بي إس" بعيد المدى للدفاع الجوي في سلطنة عمان، ورادارا آخر لرصد الأهداف البحرية.

وشهدت ليلة السبت/ الأحد، ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.