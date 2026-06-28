المتحدث باسم الحرس الثوري توعد برد "أشد" على أي خرق لوقف إطلاق النار..

الحرس الثوري الإيراني: رددنا على جميع تحركات "العدو" المتحدث باسم الحرس الثوري توعد برد "أشد" على أي خرق لوقف إطلاق النار..

طهران/الأناضول



قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إن بلاده "ردّت على جميع تحركات العدو"، تعليقا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت السواحل الجنوبية لإيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن محبي تصريحاته خلال حديثه عن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن "العدو"، وفق تعبيره، أثبت سابقا أنه "مخادع وغير جدير بالثقة"، مشيرا إلى أنه أقدم على التحرك حتى خلال فترات التفاوض.

وتابع: "لقد رددنا على جميع تحركات العدو".

وشدد محبي على أن بلاده سترد على أي تحرك يستهدفها، مؤكدا أن "العدو سيتلقى في كل مرة ردا أشد عندما ينتهك وقف إطلاق النار".

وفجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، أن "طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت الليلة ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردا على هجوم شنّته إيران بطائرة مسيّرة على الناقلة كيكو "M/T Kiku".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أنه استهدف فجر الأحد ثماني منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ويوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم.

ومن بين بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية: وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.