حاولتا العبور عبر مياه مزروعة بالألغام جنوب المضيق، بحسب بيان للحرس الثوري..

الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلتي نفط جنوب مضيق هرمز حاولتا العبور عبر مياه مزروعة بالألغام جنوب المضيق، بحسب بيان للحرس الثوري..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجارين في ناقلتي نفط حاولتا العبور عبر مياه مزروعة بالألغام جنوب مضيق هرمز.



وقال الحرس الثوري، في بيان مساء الجمعة، إن ناقلتي النفط انفجرتا واشتعلت فيهما النيران أثناء محاولتهما المرور عبر ممر مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.



وأضاف البيان أن مضيق هرمز أصبح "غير آمن ومغلقًا بالكامل" بسبب الإجراءات الأمريكية.

وأكد أنه "لا يمكن تصدير الأسمدة الكيماوية أو حتى قطرة واحدة من النفط أو الغاز الطبيعي عبر المضيق ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة".



كما دعا البيان البحارة إلى عدم دخول الممرات المزروعة بالألغام حفاظا على سلامتهم.



ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.