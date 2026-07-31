الحرس الثوري الإيراني: إيقاف سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز

أنقرة / الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، استهداف وإيقاف سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار "غير قانوني وغير آمن"، فيما غيرت 4 ناقلات نفط مسارها بشكل سريع وعادت أدراجها.

وذكر التلفزيون الإيراني، نقلا عن الحرس الثوري، أن السفينتين حاولتا المرور عبر المضيق باتباع طريق مختلف، رغم التحذيرات، مشيرة إلى أنه تم "إصابتهما وإجبارهما على التوقف".

وأضاف أن السفينتين حاولتا تنفيذ عملية العبور "نتيجة خداع أمريكي وتحت حماية جوية من الجيش الأمريكي"، مؤكدا أن أربع ناقلات نفط غيّرت مسارها عقب الحادثة.

وشدد الحرس الثوري على استمرار "السيطرة الكاملة لإيران" على مضيق هرمز، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة بشأن الوضع في المنطقة.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين