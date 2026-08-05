بحسب ما نقله موقع "سباه نيوز" عن مسؤول بالحرس وصفه بأنه مطلع على المفاوضات..

الحرس الثوري: إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات بحسب ما نقله موقع "سباه نيوز" عن مسؤول بالحرس وصفه بأنه مطلع على المفاوضات..

أنقرة/ الأناضول

أكد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن طهران لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشن هجوم عسكري عليها قائماً.

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري الإيراني، عن مسؤول بالحرس مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن هويته.



وذكر المسؤول أن عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق في المباحثات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز يعود إلى تدخل الولايات المتحدة وتهديدات رئيسها دونالد ترامب.

وقال: "طالما استمر التدخل الأمريكي والتهديد بشن هجوم عسكري على إيران، فإن التوصل إلى الاتفاق سيتأخر. إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات".



واستأنفت إيران، الاثنين، مباحثاتها مع سلطنة عُمان، المطلة على مضيق هرمز، بهدف تحديد ممرات آمنة لعبور السفن في المضيق.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، إحراز تقدم في المباحثات الفنية والسياسية مع سلطنة عُمان، لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في المضيق.

وتتقاسم إيران وسلطنة عُمان السيادة القانونية والجغرافية على مضيق هرمز وممراته الملاحية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، تجدد التصعيد، إذ شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، خصوصًا الأردن والبحرين والكويت.

