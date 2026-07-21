الحرس الثوري الإيراني قال إن عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الأردن أكبر من الرقم المعلن

الحرس الإيراني: البنتاغون يخفي العدد الحقيقي لخسائره في الأردن الحرس الثوري الإيراني قال إن عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الأردن أكبر من الرقم المعلن

طهران / الأناضول

قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تخفي العدد الحقيقي لخسائرها في الأردن.

وقال الحرس الثوري في بيان إن عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا جراء هجماته على الأردن أكبر من الرقم المعلن.

وأضاف أن البنتاغون يتستر على خسائره العسكرية، ولا سيما الناجمة عن الهجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية في الأردن، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت السبت مقتل اثنين من جنودها وفقدان ثالث خلال التصدي، الجمعة، لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في الأردن.

وفي تحديث، الأحد، قالت "سنتكوم" إنها عثرت على رفات لم تُحدد هويتها في موقع الهجوم، وإن إجراءات فحصها والتحقق من هويتها لا تزال جارية.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على "سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية" في عدد من دول المنطقة.

يأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.