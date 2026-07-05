في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، حسب بيان للجيش..

الجيش اللبناني يفكك 4 قنابل إسرائيلية غير منفجرة في النبطية وبنت جبيل في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، حسب بيان للجيش..

إسطنبول/ عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، تفكيك أربع قنابل إسرائيلية غير منفجرة في قضائي النبطية وبنت جبيل جنوبي البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إنه "في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "وحدات متخصصة من الجيش فككت أربع قنابل طيران غير منفجرة في بلدات ميفدون بقضاء النبطية، وبرعشيت وكفردونين وشقرا بقضاء بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

ودعا الجيش اللبناني جميع المواطنين إلى "ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم اتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان في 26 يونيو/حزيران الماضي، برعاية أمريكية.

وتضمنت وثيقة اتفاق الإطار، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عن موقع "أكسيوس" الأمريكي، إعلان لبنان وإسرائيل "عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميا".

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على لبنان، ما أسفر، وفق السلطات اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و303 أشخاص، وإصابة 12 ألفا و202 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأجزاء من الأراضي السورية، وترفض الانسحاب منها، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.