قال إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الجندي منذ أبريل الماضي

الجيش اللبناني يتسلّم جثة عسكري قتلته إسرائيل منذ 3 أشهر قال إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الجندي منذ أبريل الماضي

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

تسلم الجيش اللبناني، الأربعاء، جثة عسكري قتل جراء استهدافه داخل سيارته من قبل الجيش الإسرائيلي الذي احتجز جثمانه منذ نحو 3 أشهر.

وقال الجيش، في بيان، إنه ينعي "الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان، الذي فُقد الاتصال به بتاريخ 19/ 4/ 2026 وتبيّن فيما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه".

وجرى تسلّمه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق البيان.

وبيكاريان، من مدينة زحلة (شرق) وفُقد أثره أثناء توجهه إلى جنوب لبنان، في أبريل/نيسان الماضي بظروف مجهولة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس/ آذار 2026، وأسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصا، وإصابة 12 ألفا و223 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

فيما لم تتوفر إحصاءات رسمية لبنانية بخصوص قتلى الجيش اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.