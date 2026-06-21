الجيش العراقي يدمر مضافة لـ"داعش" بضربتين جويتين في الأنبار وفق بيان لقيادة العمليات المشتركة أوردته وكالة الأنباء العراقية

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن الجيش العراقي، الأحد، تدمير مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي بضربتين جويتين في عمق صحراء محافظة الأنبار (غرب).

وقالت قيادة العمليات المشتركة للجيش، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الضربتين استهدفتا مضافة للتنظيم في منطقة نائية بصحراء الأنبار، بعد متابعة من مديرية الاستخبارات العسكرية وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة للقيادة.

وأضافت قيادة العمليات، أن قوة مشتركة من الفرقة الخامسة والوحدات المساندة خرجت لتفتيش الموقع المستهدف.

وأكدت استمرار القوات الأمنية في ملاحقة عناصر التنظيم وتطهير معاقله.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، تحقيق "النصر" على تنظيم "داعش"، بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات متفرقة، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.