الجيش الباكستاني يعلن تحييد 32 مسلحا خلال 24 ساعة

أنقرة/ الأناضول

أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، تحييد 32 مسلحا خلال عمليات نفذها في ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن بيان لوحدة العلاقات العامة بالجيش، أن قوات الأمن حيدت 24 مسلحا في خيبر بختونخوا و8 في بلوشستان، خلال "عمليات مشتركة واسعة استندت إلى معلومات استخبارية".

وأفاد البيان أن المسلحين كانوا مدعومين من الهند، مشيرا إلى ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات خلال العمليات.

وتشهد الولايتان المحاذيتان لأفغانستان هجمات مسلحة تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة بشكل متكرر، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتنشط في هذين الإقليمين جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق البشتون والبلوش، بينما تنفذ في المقابل هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد "حركة طالبان الباكستانية" بالتمركز في أفغانستان وتنسيق هجماتها من هناك، في حين تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان وإدارته من قبل السكان البلوش.