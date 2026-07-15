الجيش الإيراني يعلن مقتل 7 من أفراده في هجوم أمريكي الهجوم نفذ عبر 13 صاروخًا استهدف منشأة عسكرية في مدينة إيرانشهر..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، مقتل سبعة من أفراده وإصابة آخرين، جراء هجوم أمريكي استهدف صباح اليوم منشأة عسكرية في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للجيش، أن الولايات المتحدة أطلقت 13 صاروخا على منشأة تابعة للقوات البرية في منطقة بمبور بمدينة إيرانشهر.

وأضاف البيان أن الصواريخ استهدفت نقطة تفتيش، ومرافق سكنية، ومواقع حراسة داخل المنشأة.

وأكد الجيش مقتل سبعة من أفراده وإصابة عدد آخر في الهجوم، متوعدا الولايات المتحدة بـ"رد حاسم".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت، مساء الثلاثاء، شن هجمات جديدة على أهداف داخل إيران، واستئناف الحصار البحري عليها.

في المقابل، تواصل طهران قصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والكويت، فيما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة قطر وباكستان لإنهاء المواجهة التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم الولايات المتحدة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز من خلال مسار ملاحي يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، في حين ترفض طهران ذلك، وتؤكد أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها مسبقا قبل عبور المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الإستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية.