لم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من الجانب الأمريكي بشأن الحادثة..

الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أمريكية في بندر عباس لم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من الجانب الأمريكي بشأن الحادثة..

إسطنبول / الأناضول

أعلن الجيش الإيراني، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للولايات المتحدة، في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية بيانا صادرا عن الجيش الإيراني، جاء فيه أن طائرة مسيّرة أمريكية في بندر عباس رُصدت بواسطة منظومة صواريخ أرض-جو تابعة للقوات الجوية الإيرانية، وتم استهدافها وإسقاطها وتدميرها.

ولم يصدر حتى عصر الاثنين أي تعليق أو بيان رسمي من الجانب الأمريكي بشأن الحادثة.

وأمس الأحد، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.