الجيش الإيراني يحتجز ناقلة النفط "أوشن كوي"

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الجمعة، أن الجيش احتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل اسم "Ocean Koi"، بعد اتهامها بـ"استغلال الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط الإيرانية".

وأشارت وكالة "إرنا" أن قوات الكوماندوز التابعة للبحرية الإيرانية نفذت عملية ضد ناقلة نفط أجنبية تُدعى "أوشن كوي".

وذكرت الوكالة أنه تمت السيطرة على الناقلة من قبل القوات الإيرانية وتوجيهها إلى السواحل جنوبي البلاد.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن مكان وزمان تنفيذ العملية، بينما أظهرت المقاطع المصورة التي نُشرت قيام قوات إيرانية بالصعود إلى الناقلة باستخدام زوارق سريعة خلال ساعات الليل.

يأتي ذلك وسط استمرار هدنة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، وحديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، ليعلن الجانبان في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز.