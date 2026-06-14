الجيش الإيراني: مستعدون لإطلاق النار في قلب العدو

طهران/ الأناضول



قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء علي عبد اللهي، إن "أبناء الشعب في القوات المسلحة أصابعهم على الزناد ومستعدون لإطلاق النار في قلب العدو".

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن عبد اللهي قوله، إن قوات بلاده "ازدادت قوة في مختلف المجالات البرية والدفاعية والصاروخية والبحرية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي مقارنة بالماضي".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد" على الهجوم الإسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق الأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بداعي مهاجمة "أهداف لحزب الله".

ومنذ فجر الأحد، قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم "خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.