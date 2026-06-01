الجيش الإيراني: لن نتسامح مع استمرار إسرائيل في جرائمها بلبنان على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية عبد الفضل شكارجي..

إسطنبول/ الأناضول

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية عبد الفضل شكارجي إن الجيش الإيراني لن يتسامح مع استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بلبنان.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، أن تصريحات شكارجي جاءت عقب إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بشن غارات جوية على منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستنكر شكارجي تصعيد تل أبيب لعملياتها العسكرية ضد الأراضي اللبنانية مستفيدة من وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

ووجَّه تحذيرا بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان قائلا: "القوات المسلحة الإيرانية لن تتسامح مع استمرار هذه الجرائم الوحشية ضد لبنان".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.