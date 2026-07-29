نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري ادعى أن بحرية بلاده تفرض "سيطرة كاملة" على الجزء الشرقي من مضيق هرمز وشمالي المحيط الهندي وخليج عُمان

الجيش الإيراني: لن تتم أي حركة في مضيق هرمز من دون موافقة بلادنا نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري ادعى أن بحرية بلاده تفرض "سيطرة كاملة" على الجزء الشرقي من مضيق هرمز وشمالي المحيط الهندي وخليج عُمان

أنقرة/ الأناضول

قال نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري، الأربعاء، إن أي حركة في مضيق هرمز لن تتم من دون إذن بلاده.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بشأن مضيق هرمز، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.

وادعى سياري، أن البحرية الإيرانية تفرض "سيطرة كاملة" على الجزء الشرقي من مضيق هرمز، وشمالي المحيط الهندي، وخليج عُمان.



وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.