الجيش الإيراني: الهجمات الإسرائيلية على لبنان لن تمر دون رد بحسب نائب رئيس هيئة الرقابة في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة العميد محمد جعفر أسدي..

إسطنبول / الأناضول

قال نائب رئيس هيئة الرقابة في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد جعفر أسدي، إن الهجمات التي تشنها إسرائيل على لبنان "لن تمر دون رد".

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة "فارس" الإيرانية، الأحد.

وأوضح أسدي أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت "لن تبقى دون رد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" هاجم مستوطنات شمالي إسرائيل بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، سقطت إحدى هذه المسيّرات في منطقة عسكرية بمنطقة الجليل الغربي.

ورغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة هشة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي ومُددت حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مناطق لبنانية وينسف منازل عديدة.

ومنذ فجر الأحد، قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم "خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.