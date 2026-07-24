قال إن هجمات بمسيرات طالت مستودعات وقود وأسلحة وحظائر طائرات ومناطق إقامة جنود

الجيش الإيراني: استهدفنا قواعد أمريكية في البحرين والأردن قال إن هجمات بمسيرات طالت مستودعات وقود وأسلحة وحظائر طائرات ومناطق إقامة جنود

طهران/ الأناضول



أعلن الجيش الإيراني شن هجمات بطائرات مسيرة ضد عناصر عسكرية أمريكية في البحرين والأردن، واستهداف أهداف عسكرية مختلفة.

وقال الجيش في بيان، الجمعة، إن الهجمات استهدفت مستودعات وقود وأسلحة وحظائر طائرات ومناطق إقامة جنود في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وقاعدة موفق السلطي العسكرية بالأردن.

وأضاف أن الرد على الهجمات ضد إيران سيستمر، محذرا من احتمال تضرر المصالح الاقتصادية لدول المنطقة جراء ذلك.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.