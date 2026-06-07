في بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية

الجيش الإيراني: إسرائيل ستواجه هجمات أكثر تدميرا إذا ردت علينا في بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية

أنقرة/ الأناضول

حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أن إسرائيل ستواجه هجمات "أكثر تدميراً وإيلاماً" إذا ردت على العمليات الإيرانية أو وسعت هجماتها على لبنان.

جاء ذلك في بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل.

وأشار البيان، إلى أن إسرائيل، بدعم أمريكي، انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مرات عديدة من خلال هجماتها على جنوب لبنان ومنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.



وذكّر بأن إيران حذرت سابقاً من أنها سترد إذا لم تتوقف تلك الهجمات.

واتهم البيان، إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في لبنان، بما في ذلك استخدام أسلحة محظورة مثل القنابل الفوسفورية.

وأضاف: "على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية. وإذا وسّع عملياته في هذه المنطقة أو رد على الإجراءات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات أشد وأوسع وأكثر تدميراً ضده وضد داعميه".

وشهدت مدينتي الناصرة وحيفا شمالي إسرائيل، مساء الأحد، انفجارات إثر محاولات اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وذكر مراسل الأناضول، أن انفجارات شهدتها سماء الناصرة وحيفا شمالي إسرائيل، أثناء محاولات اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقبل ذلك بدقائق، تحدثت القناة 12 العبرية عن دوي صفارات الإنذار في حيفا ومناطق أخرى شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من إيران.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، رصده خلال دقائق دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية.