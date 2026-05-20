الجيش الإسرائيلي يهدم منشآت فلسطينية في الضفة الغربية

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منشآت سكنية واقتصادية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامنا مع اقتحامات وعمليات تجريف في بلدات بالشمال والوسط.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن جرافات للجيش الإسرائيلي شرعت صباح اليوم في هدم منشآت سكنية وحظائر مواشي في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية شرقي الضفة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت التجمع البدوي في الأغوار، وبدأت عمليات هدم طالت منشآت تعود للمواطن عادل عليان دراغمة".

وفي سياق متصل، هدمت جرافات إسرائيلية مصنعا للأسمنت في قرية خربثا بني حارث غرب مدينة رام الله وسط الضفة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قبل أن تنفذ عملية هدم استهدفت مصنعا تعود ملكيته لعائلة شماسنة.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية صباح اليوم، قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن آليات عسكرية إسرائيلية دهمت عددا من المنشآت التجارية في القرية، فيما شرعت جرافات في تجريف أحد الشوارع الداخلية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال أبريل/ نيسان الماضي 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها 37 منزلا مأهولا، إضافة إلى إخطار 21 منشأة بالهدم.

كما تسببت اعتداءات المستوطنين، بدعم من الجيش الإسرائيلي، في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة في الضفة الغربية خلال أبريل الماضي، بحسب الهيئة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

